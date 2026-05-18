Museu na Lousã organiza Festival de Cinema de Circo com 15 curtas-metragens

O Momo – Museu do Circo, na Lousã, volta a organizar, de sexta-feira a domingo, mais uma edição do Festival Internacional de Cinema de Circo, com 15 curtas-metragens a concurso, foi hoje anunciado.

O festival Palari, que vai na sua terceira edição, inclui 15 filmes a concurso (quatro documentários e 11 ficções) de 11 países diferentes, depois de ter recebido 337 candidaturas de 68 países, anunciou a organização.

Na sexta-feira e no sábado, o festival irá decorrer no Momo, em Foz de Arouce, e a sessão de encerramento realiza-se no Teatro Municipal da Lousã.

Além dos filmes a concurso, serão exibidas nove pequenas curtas animadas do curso “Circus + Design”, da Universidade Moholy-Nagy de Budapeste, numa parceria com a iniciativa Capital do Circo de Budapeste, disse à agência Lusa Eva Cabral, da organização do evento.

“Os filmes são todos eles muito diferentes. Nos documentários, temos um sobre um festival de circo na Finlândia ou um clube de circo para miúdos russos”, afirmou, referindo que, na ficção, há três filmes de animação, sempre relacionados com o circo.

De acordo com Eva Cabral, havia um outro festival de cinema com a mesma temática do Palari nos Estados Unidos, mas que acabou.

Por isso, aquela responsável disse acreditar que o festival que decorre na Lousã seja “único no mundo”.

Nas sessões no Museu do Circo, estará à espera do público “uma carpete vermelha” e narizes, chapéus e casacas, para quem queira entrar no espírito e tirar uma foto.

“É a festa do cinema, mas também é a festa do circo”, notou Eva Cabral, referindo que há participantes que gostam de ir disfarçados para as sessões, mas não há qualquer imposição ou formalismo: “Podem vir à civil”.

No festival, serão atribuídos os Palari de Ouro para melhor ficção, melhor documentário e prémio do público.

Na sexta-feira e no sábado, as sessões decorrem às 21:30 e, no domingo, às 17:00.