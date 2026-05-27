Cantanhede

Ferido grave do acidente na A17, em Cantanhede, acabou por morrer

27 de maio de 2026 às 09 h21
Colisão envolveu dois veículos de mercadorias | Fotografia: Humberto Vitorino
DD / Agência Lusa
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DD / Agência Lusa

Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos ligeiros na sequência da colisão entre dois veículos de mercadorias na A17, em Cantanhede, que se encontrava às 06:35 interrompida ao trânsito no sentido Sul/Norte, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra tinha dito anteriormente à agência Lusa que a colisão rodoviária entre as viaturas de mercadorias na Autoestrada 17 (A17) ao quilómetro 82 no sentido Sul/Norte na zona de São Caetano, Cantanhede, tinha causado um ferido grave e um ligeiro.

O alerta para o acidente foi dado às 03:58 e mobilizou 22 operacionais, com o apoio de 11 veículos.

 

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A mesma fonte indicou à Lusa às 07:40 que a circulação no sentido Sul/Norte da A17 ainda se encontra interrompida para remoção de veículos e limpeza da via.

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