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RC Lousã recusa participar na Divisão de Honra Top-12

28 de maio de 2026 às 11 h45
RC Lousã conquistou o título do CN1 esta época | Foto João da Franca
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

O RC Lousã vai comunicar hoje, em reunião com a Federação Portuguesa de Rugby, que não tem intenção de disputar a Divisão de Honra – Top-12 – lugar a que teria direito depois de se ter sagrado campeão na época transata.
“Foi uma de decisão tomada esta segunda-feira, por unanimidade na direção”, admitiu, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente do RC Lousã.
José Redondo lembra que a situação não é inédita: “Já 2019/2020 podíamos ter continuado na Divisão de Honra e informámos que íamos para o CN1”.
O clube acabaria por permanecer duas épocas no segundo escalão e voltou à Honra na época 2023/24, em que terminou no 7.º posto, mas desceu na época seguinte depois de um 12.º e último lugar.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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