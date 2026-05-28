RC Lousã recusa participar na Divisão de Honra Top-12

O RC Lousã vai comunicar hoje, em reunião com a Federação Portuguesa de Rugby, que não tem intenção de disputar a Divisão de Honra – Top-12 – lugar a que teria direito depois de se ter sagrado campeão na época transata.

“Foi uma de decisão tomada esta segunda-feira, por unanimidade na direção”, admitiu, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente do RC Lousã.

José Redondo lembra que a situação não é inédita: “Já 2019/2020 podíamos ter continuado na Divisão de Honra e informámos que íamos para o CN1”.

O clube acabaria por permanecer duas épocas no segundo escalão e voltou à Honra na época 2023/24, em que terminou no 7.º posto, mas desceu na época seguinte depois de um 12.º e último lugar.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS