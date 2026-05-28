Desporto

Taça AFC passa a ter patrono

28 de maio de 2026 às 09 h15
Final 2025/2026 foi ontem apresentada | Fotografia: DB-Ana Catarina Ferreira
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

António Marques, também conhecido por “Marquês” e antiga glória da Briosa, é o primeiro patrono da Taça da AFC, que se disputa este sábado. Frente a frente, estão Sourense e União 1919

A Taça da Associação de Futebol de Coimbra (AFC) tem, a partir desta época, um patrono. O primeiro é António Marques, antiga glória da Académica e que ficou conhecido no mundo do futebol como “Marquês”, que vê assim o seu nome ligado à história do futebol distrital.
A ideia foi ontem apresentada pela Associação de Futebol de Coimbra (AFC), na antevisão da prova, que se disputa já este sábado – frente a frente estarão Sourense e União 1919, num encontro marcado para as 17H30, no Estádio Cidade de Coimbra.
Futuramente, cada edição da Taça AFC terá igualmente um patrono, à semelhança de outros troféus promovidos pelo organismo que tutela o futebol distrital de Coimbra.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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