A entrada da cidade junto à estação deve ser requalificada?

SIM! Quem chega à Figueira da Foz de comboio depara-se com uma realidade que contrasta duramente com a beleza e o prestígio histórico da nossa cidade. A estação é um edifício de um valor patrimonial assinalável e os seus azulejos evocam a memória de uma cidade cosmopolita. Mas o espaço circundante contradiz essa herança e faz uma transição feia, degradada e com ausência de coerência estética para o centro histórico e a linda marginal da Praia da Claridade.

A principal porta de entrada rodoviária da cidade partilha o mesmo espaço que visitantes e residentes atravessam, uma imagem indigna que uma cidade com ambições turísticas não pode ignorar.

Requalificar esta zona é, por isso, mais do que uma obra; é um ato urgente de estratégia urbana.

O atual executivo reconheceu este projeto como prioritário, de tal modo que lançou, depois de 2021, um concurso de ideias para a zona da entrada da cidade, precisamente para explorar soluções que permitissem uma requalificação consistente, funcional e contemporânea. Presentemente, a autarquia pressiona a CP para implementar uma solução imediata sobre os edifícios degradados, que outrora foram oficinas.

Requalificar a estação e o seu entorno significa melhorar acessibilidades, segurança, mobilidade suave, espaço público e legibilidade urbana. Significa criar uma entrada digna para residentes, turistas e trabalhadores. Significa, também, reforçar a ligação da ferrovia à cidade e devolver coerência a uma área que deveria ser um belo cartão de visita.

A Figueira da Foz merece uma entrada à altura da sua ambição.