Reforçada a presença que afasta a sombra de insegurança no recinto

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

As recentes notícias das alegadas violações que podem ter ocorrido no recinto da Queima das Fitas de Coimbra fizeram “soar os alarmes” das entidades responsáveis pela organização da festa, mas também das forças de segurança públicas e privadas.

Tanto a organização da festa académica como a direção-geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC) não quiseram prestar declarações sobre as ocorrências, mas quem andou pelo Parque da Canção pôde comprovar um reforço da segurança. Mais seguranças visíveis, a Polícia de Segurança Publica em forte presença na entrada e patrulhas da Polícia Municipal a circular pelo recinto.

Com mais meios, novas formas de trabalhar e a presença redobrada, o grande objetivo passa por afastar a sombra de insegurança que pode pairar neste momento no recinto da festa académica.

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