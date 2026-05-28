Coimbra

Mais lixo resultante do cortejo da Queima das Fitas obrigou a mobilizar mais meios de limpeza

28 de maio de 2026 às 08 h13
Houve incremento de diversos meios (mais nove funcionários e mais oito viaturas) em relação às operações de limpeza pós-cortejo do ano passado | Foto: D.R.
António Rosado
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António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Quase 19,5 toneladas de resíduos resultantes do Cortejo da Queima das Fitas do passado domingo representaram um aumento de pouco mais de uma tonelada em relação ao mesmo evento em 2025.
São dados do Município de Coimbra, que informou, ontem, ter mobilizado meios de limpeza do espaço público, em parceria com a União de Freguesias de Coimbra e as empresas SUMA e da ERSUC, num total de 83 trabalhadores e 23 viaturas com diferentes funcionalidades.
É um incremento de diversos meios (mais nove funcionários e mais oito viaturas) em relação às operações de limpeza pós-cortejo do ano passado, que contaram com um total de 74 trabalhadores e 15 viaturas.

O volume de resíduos resultantes do cortejo da Queima das Fitas cresceu cerca de 5% em relação à edição do ano passado. Para a limpeza foram mobilizados mais nove trabalhadores e oito viaturas.

 

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