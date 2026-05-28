300 muçulmanos assinalaram o “sacrifício do cordeiro” na Mesquita de Coimbra

Cerca de 300 muçulmanos – especialmente homens, mas também mulheres e crianças – participaram ontem nas cerimónias do Eid Al-Adha na Mesquita de Coimbra, em Eiras.

Trata-se de uma das duas mais importantes datas do ano islâmico, designada como “Festa do Sacrifício”, coincidindo com a peregrinação a Meca, 10 semanas depois do Ramadão. É celebrada pelos muçulmanos como forma de assinalar a intenção do profeta Abraão em sacrificar o seu filho Ismael conforme a vontade de Deus, o que foi impedido por um anjo, que determinou, em substituição, o sacrifício de um cordeiro.

A “Festa do Sacrifício” representa, no culto islâmico, um momento de oração em congregação e unidade dos muçulmanos, seguido encontros familiares e partilha de comida e donativos.

A mesquita de Coimbra, inaugurada em 1992, foi o ponto de encontro de três centenas de muçulmanos a viver no concelho, que se desdobraram em dois momentos diferentes das cerimónias (às 6H30 e às 9H30), atendendo à afluência registada.

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