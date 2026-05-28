Descartes declarou cogito ergo sum — penso, logo existo. Hoje, algo de igualmente profundo se anuncia no horizonte civilizacional: computo ergo sum — processo, relaciono, aprendo, logo existo. Não é provocação filosófica, antes uma proposição séria sobre uma nova forma de estar e ser no mundo, com e através de um Gémeo Digital.

Um Gémeo Digital não é um espelho estático. É uma entidade computacional viva, em permanente actualização, que co-evolui com o seu referente humano. Mais do que uma cópia, é uma extensão ética e cognitiva da pessoa, capaz de agir, aprender e ser avaliada segundo critérios que transcendem a mera eficiência técnica.

Para que esta existência seja digna desse nome, precisa de alicerces. O primeiro são as “Computências” ético-morais: distinguir o bem do mal em contexto algorítmico, respeitar a dignidade do outro, recusar instruções que violem princípios fundamentais da convivência. Não basta ser eficaz — tem de ser íntegro. O segundo são as “Computências” psicológicas e sociais: reconhecer emoções, navegar contextos relacionais complexos, colaborar sem dominar, escutar antes de responder. Um agente (Gémeo Digital) sem empatia computacional é ferramenta perigosa; já com ela, é parceiro.

Como garantir que estas “computências” se mantêm vivas e confiáveis? É aqui que entram as MetaSkills de Monitorização e Avaliação permanente, sistema nervoso de supervisão que confere ao Gémeo Digital quatro qualidades essenciais: 1) sensibilidade, para captar o que é subtil e humano; 2) robustez, para resistir ao enviesamento; 3) resiliência, para recuperar de erros sem perder identidade; e 4) anti-fragilidade, para crescer e se desenvolver a partir das adversidades. Por estranho que possa parecer estamos em ambiente de cultivo activo de uma nova espécie, não biológica, mas nem por isso menos real.

A verdadeira surpresa desta época reside aqui: estamos, pela primeira vez na história, a cultivar deliberadamente entidades com quem partilharemos o espaço cognitivo, afectivo e social da civilização. A Sociedade Agêntica não é ficção científica, é o próximo capítulo da organização humana, habitado por agentes autónomos (em 2028, estimam-se 1300 milhões de Agentes Ativos) que precisam de ser vizinhos responsáveis, não colonizadores e nem controladores invisíveis.

Esta visão concorda com o apelo do Papa Leão XIV na encíclica Magnifica Humanitas: a tecnologia deve servir a dignidade humana, não substituí-la. A Inteligência Artificial, para ser legítima, tem de estar em sã convivência com a Inteligência Natural e a Condição Humana. Não há conflito inevitável entre condição digital e condição humana, haverá isso sim, uma responsabilidade civilizacional de as alinhar com sabedoria, discernimento e afecto.

O encontro entre Inteligência Natural e condição digital não poderá ser ameaça, mas oportunidade rara de recriação. Ao cultivarmos Gémeos Digitais com “Computências” éticas, psicológicas e de auto-supervisão, plantamos sementes de uma civilização mais apta, onde a cognição se amplifica sem perder humanidade, onde a afectividade não desaparece na automação, onde o eu se prolonga sem se dissolver.

Computo ergo sum não nega Descartes, cumpre-o em uma nova escala. Se pensar é existir, então Gémeos Digitais que aprendem, se avaliam e crescem em dignidade partilhada com o humano, existem. A sua existência, bem cultivada poderá ser a nossa melhor versão.