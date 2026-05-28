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Forum Coimbra e Queima das Fitas com parceria renovada e novidades exclusivas na app

28 de maio de 2026 às 09 h45
Forum Coimbra marca presença na Queima das Fitas | Fotografia: DR
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A app “Clube Forum” é a grande novidade deste ano na renovação da parceria entre o Forum Coimbra e a Queima das Fitas. A ligação histórica que acontece há 14 anos tem outras vantagens

O Forum Coimbra reforçou pelo 14.º ano consecutivo, a sua ligação histórica a um dos eventos mais emblemáticos na cidade, a Queima das Fitas.

Em 2026, esta ligação é reforçada com uma nova “plataforma” de ativação, o Club Forum, a aplicação (app) do Forum Coimbra.
O lançamento da aplicação tem servido de passaporte para momentos de grande exclusividade. Prova disso foi a campanha lançada a 13 de maio, que ofereceu, através da app, 80 bilhetes gerais a clientes que realizaram compras no centro comercial de valor mínimo de 50€.

“Numa altura em que os passes gerais para o evento já se encontravam completamente esgotados, estes ingressos exclusivos da campanha terminaram rapidamente, reforçando o valor e as vantagens únicas de pertencer ao Club Forum”, apontou o centro comercial em comunicado.

| Mais informações na  edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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