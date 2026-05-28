17.º Colóquio – Futebol, Arbitragem e Jornalismo na noite de sábado em Ançã

O Auditório Cultural de Ançã recebe, este sábado, o 17.º Colóquio – Futebol, Arbitragem e Jornalismo.

O evento promovido Junta de Freguesia de Ançã e pelo colaborador do DIÁRIO AS BEIRAS e dinamizador desportivo, António Parreiral, terá dois painéis a iniciar às 20H30.

O primeiro terá como tema “10 anos de VAR: A ferramenta que transformou o futebol” e vai juntar os árbitros internacionais Luís Godinho, Catarina Campos e Gonçalo Rosa, bem como o diretor técnico da arbitragem nacional, Duarte Gomes.

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