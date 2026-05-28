Desporto

17.º Colóquio – Futebol, Arbitragem e Jornalismo na noite de sábado em Ançã

28 de maio de 2026 às 12 h52
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

O Auditório Cultural de Ançã recebe, este sábado, o 17.º Colóquio – Futebol, Arbitragem e Jornalismo.
O evento promovido Junta de Freguesia de Ançã e pelo colaborador do DIÁRIO AS BEIRAS e dinamizador desportivo, António Parreiral, terá dois painéis a iniciar às 20H30.
O primeiro terá como tema “10 anos de VAR: A ferramenta que transformou o futebol” e vai juntar os árbitros internacionais Luís Godinho, Catarina Campos e Gonçalo Rosa, bem como o diretor técnico da arbitragem nacional, Duarte Gomes.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de maio

Coimbra continua a aguardar pelo concurso público para a nova maternidade
28 de maio

Novas regras de acesso ao superior de alunos com deficiência garantem transparência - Governo
28 de maio

Adjudicações por autarquias visadas em operação de hoje da PJ são de quase dois milhões de euros
28 de maio

17.º Colóquio – Futebol, Arbitragem e Jornalismo na noite de sábado em Ançã

Desporto

17.º Colóquio – Futebol, Arbitragem e Jornalismo na noite de sábado em Ançã

RC Lousã recusa participar na Divisão de Honra Top-12

Taça AFC passa a ter patrono