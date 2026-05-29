Movimento quer ruas mais seguras

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Com o objetivo de alertar as autoridades e reivindicar envolventes escolares mais seguras e com menos trânsito automóvel, o movimento cívico O Peão Primeiro – Figueira da Foz promove, este domingo (31 de maio), um percurso de bicicleta pela cidade denominado “Kidical Mass Figueira da Foz”.

A concentração está agendada para o Jardim Municipal da Figueira da Foz, a partir das 15H00. Pelas 16H00, inicia o percurso com duração aproximada de 40 minutos e que contará com escolta policial. Não é necessária inscrição. Para participar basta aparecer.

O movimento “defende uma mobilidade urbana mais segura, baseada na caminhada, na bicicleta e em ruas com menos tráfego automóvel no concelho da Figueira da Foz”.

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