CAE celebra 24 anos e oferece concerto com Os Quatro e Meia

Chefe de Redação Jornalista no Diário As Beiras desde a sua fundação, em março de 1994. Enquanto terminava...

Festa de aniversário do CAE chega à rua e decorre de 1 a 7 de junho, para presentear a cidade e todos os espectadores

Há 24 anos, a Figueira da Foz acendeu uma chama que nunca mais se apagou: o Centro de Artes e Espectáculos (CAE). O convite para o aniversário do CAE não se fica pelo concelho, é para todos, e de 1 a 7 de junho a programação toma a rua e presenteia a cidade e os espectadores, venham de onde vierem.

Segunda-feira, 1 de junho é o dia de aniversário, o dia em que tudo começou. Das 10H00 às 17H00, a Esplanada ferve com a Pintura ao Vivo do coletivo Magenta, integrada na exposição “Confluências Criativas II”. Aqui, a arte acontece ao vivo e a entrada é livre.

No Grande Auditório, às 10H30 e 14H30, a animação “Marnie e os Amigos” transforma a sala num mar de crianças deslumbradas e numa gargalhada coletiva, em duas sessões, com entrada gratuita para escolas do 1º ciclo.

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