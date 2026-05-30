Cirurgia mamária com reconstrução imediata é procedimento realizado no IPO de Coimbra

Realizar uma mastectomia e efetuar a reconstrução da mama logo de seguida é uma operação inovadora que o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra conseguiu agora concretizar.

O procedimento cirúrgico foi ontem confirmado publicamente, reportando-se a “um trabalho articulado e progressivo”, referiu a administração.

Após a primeira cirurgia realizada pelo Serviço de Cirurgia Geral, em março passado, o Serviço de Ginecologia concretizou a sua primeira intervenção no mês seguinte (abril).

Este “passo pioneiro” no tratamento do cancro da mama representa a consolidação da “cooperação multidisciplinar e contínua entre as equipas do instituto”, destaca a informação oficial do IPO de Coimbra, referindo-se, designadamente, aos Serviços de Cirurgia Geral e de Ginecologia da instituição.

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