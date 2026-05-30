Coimbra

Cirurgia mamária com reconstrução imediata é procedimento realizado no IPO de Coimbra

30 de maio de 2026 às 08 h15
Este “passo pioneiro” no tratamento do cancro da mama representa a consolidação da “cooperação multidisciplinar e contínua entre as equipas do instituto” | Foto: D.R.
António Rosado
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António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Realizar uma mastectomia e efetuar a reconstrução da mama logo de seguida é uma operação inovadora que o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra conseguiu agora concretizar.
O procedimento cirúrgico foi ontem confirmado publicamente, reportando-se a “um trabalho articulado e progressivo”, referiu a administração.
Após a primeira cirurgia realizada pelo Serviço de Cirurgia Geral, em março passado, o Serviço de Ginecologia concretizou a sua primeira intervenção no mês seguinte (abril).
Este “passo pioneiro” no tratamento do cancro da mama representa a consolidação da “cooperação multidisciplinar e contínua entre as equipas do instituto”, destaca a informação oficial do IPO de Coimbra, referindo-se, designadamente, aos Serviços de Cirurgia Geral e de Ginecologia da instituição.

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