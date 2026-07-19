Coimbra

Assaltantes fizeram explodir caixa multibanco do Lidl de Santa Clara em Coimbra

19 de julho de 2026 às 11 h40
Perímetro do crime está vedado, enquanto a PJ recolhe indícios do assalto para investigação. Foto: Ana Catarina Ferreira
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
António Rosado
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A caixa multibanco da superfície comercial Lidl de Santa Clara, em Coimbra, foi hoje de madrugada assaltada com recurso a explosivos. Como  o terminal do ATM se encontrava dentro das instalações, os assaltantes arrombaram um acesso lateral para aceder ao equipamento. O crime terá ocorrido cerca das 4H00, quando os alarmes da superfície comercial dispararam após o arrombamento, seguido da utilização de explosivos, um modus operandi violento que está a causar natural alarme social na vizinhança.

O dinheiro que se encontrava dentro da caixa multibanco terá sido furtado, não se sabendo ainda o montante, bem como se este terminal ATM estava equipado com o sistema de inutilização das notas através de marca de tinta. A PSP foi chamada ao local, mas a investigação transitou esta manhã para a Polícia Judiciária, atendendo a natureza violenta do assalto. O perímetro do crime está vedado, com acesso proibido ao supermercado, que se mantém de portas fechadas aos clientes.

Ler mais na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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