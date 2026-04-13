Arganil

Misericórdia de Arganil confirma queixa contra funcionária que roubou idosos

13 de abril de 2026 às 07 h50
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Caso será julgado no Tribunal de Coimbra | Fotografia: DR

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Arganil confirmou ontem, através das suas redes sociais, a queixa apresentada contra uma antiga trabalhadora da instituição que, segundo uma notícia do Correio da Manhã, “se apropriou de mais de 83 mil euros de dois idosos”.

Segundo a Misericórdia, a instituição, em conjunto com uma utente e a sua família, apresentaram “em 2021, junto das entidades competentes a respetiva denúncia, com a fundamentação de direito que se impunha”.

A Santa Casa da Misericórdia de Arganil frisa ainda que pauta a sua postura “por uma clara intransigência na defesa do seu bom nome e do bem estar dos seus utentes”, não pactuando com “situações que coloquem em causa a dignidade daqueles que tem ao seu cuidado”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:António Cerca Martins

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