Coimbra

Ateneu de Coimbra vai sair da rua da Sofia

23 de abril de 2026 às 08 h10
Ateneu está na rua da Sofia há sensivelmente um ano | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Praticamente um ano depois de sair da Alta de Coimbra para a rua da Sofia, o Ateneu sabe agora que a câmara quer utilizar o espaço municipal onde estão sediados, para um projeto de habitação a preços acessíveis

 

Sensivelmente um ano depois de se mudar para a rua da Sofia, o Ateneu de Coimbra vai ter que começar a pensar novamente numa nova sede. A Câmara Municipal de Coimbra pretende desenvolver habitações a custos acessíveis naquele prédio da rua da Baixa.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da direção da coletividade, Manuel Rocha, revelou que o contrato de cedência daquele espaço municipal terminou em janeiro deste ano e que a associação ainda não tinha sido informada das intenções do executivo municipal.

“Ainda não nos foi renovado o contrato. O nosso contrato de cedência do espaço terminou em janeiro. Na verdade, ainda não houve decisão do executivo municipal. Sabemos que a câmara está interessada em tomar posse do seu património”, revelou o também deputado municipal pela CDU.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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