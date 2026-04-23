Figueira da Foz

Obras do PRR em curso no valor de 50 milhões de euros

23 de abril de 2026 às 09 h00
Executivo camarário na Escola Bernardino Machado | Foto DB – Jot’Alves
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Executivo camarário visitou ontem os trabalhos de requalificação da Escola Secundária Bernardino Machado.

Neste momento, o Município da Figueira da Foz tem obras em curso financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no valor de 50 milhões de euros. Só a requalificação da Escola Secundária Bernardino Machado custa 10 milhões, incluindo um milhão adiantado pela câmara municipal.

“São obras complexas e não fáceis”, frisou o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, na visita do executivo camarário realizada ontem aos trabalhos de requalificação do estabelecimento de ensino.

O município está a investir em habitação, novas unidades de saúde e reabilitação de outras, instalações de ensino e infraestruturas rodoviárias – nova ponte sobre o Rio Mondego, entre Vila Verde e Alqueidão, e variante de Quiaios.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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