Figueira da Foz

Operadores de máquinas florestais treinam em Quiaios

15 de junho de 2026 às 09 h00
Miguel Silveira e Luís Carvalho | Foto DB - Jot'Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Campo de treinos da associação Biond está situado na Quinta das Rolas é financiado pelo PRR e pelo Fundo Ambiental.

A associação Biond, que integra as papeleiras Navigator e Altri (ambas com unidades industriais instaladas na Figueira da Foz), a multinacional britânica DS Smith e a portuguesa Renova, construiu uma pista de treinos para operadores de máquinas floresta na Quinta das Rolas, em Quiaios. É a segunda da Europa e a terceira do mundo.

Foram investidos cerca de 200 mil euros no centro de capacitação e formação, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pelo Fundo Ambiental, ao abrigo dos programas Advanced Forest e Forest Advanced School.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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