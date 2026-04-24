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Detido suspeito de atear fogo em Anadia

24 de abril de 2026 às 15 h07
PJ esclareceu que o suspeito está "fortemente indiciado" pela prática do crime de incêndio florestal | Fotografia: Arquivo
Agência Lusa
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Agência Lusa

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem, de 57 anos, suspeito de ter ateado um incêndio florestal na quinta-feira em Anadia, usando um maçarico a gás, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito, detido com a colaboração da GNR, está “fortemente indiciado” pela prática do crime de incêndio florestal, ocorrido ao final da madrugada de quinta-feira, em Sangalhos, concelho de Anadia.

“Num quadro de alguma perturbação psíquica, o suspeito usou um maçarico alimentado a gás, que adquiriu previamente, para atear o fogo à vegetação existente em zona florestal”, refere a mesma nota.

 

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Segundo a Judiciária, o início das chamas foi prontamente detetado, o que permitiu um rápido combate e extinção do incêndio, por parte dos bombeiros, em fase muito precoce, ficando circunscrito a uma área relativamente pequena, ainda assim superior a 100 metros quadrados.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

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