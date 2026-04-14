ANEPC realizou provas de promoção na carreira de bombeiro voluntário a 184 candidatos em Anadia

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) realizou, no âmbito da atividade do Comando Sub-regional de Aveiro, as provas de promoção na carreira de bombeiro voluntário.

“As provas decorreram nos dias 10 e 11 de abril, no Município de Anadia, e contaram com a participação de 184 candidatos, distribuídos pelas categorias de Chefe, Subchefe, Bombeiro de 1.ª e Bombeiro de 2.ª”, anunciou a ANEPC.

A autoridade adianta que a “iniciativa reflete o contínuo investimento na valorização, qualificação e progressão profissional dos bombeiros voluntários, pilares fundamentais para o reforço da capacidade de resposta e para a proteção de pessoas e bens”.