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ANEPC realizou provas de promoção na carreira de bombeiro voluntário a 184 candidatos em Anadia

14 de abril de 2026 às 17 h22
ANEPC
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) realizou, no âmbito da atividade do Comando Sub-regional de Aveiro, as provas de promoção na carreira de bombeiro voluntário.
“As provas decorreram nos dias 10 e 11 de abril, no Município de Anadia, e contaram com a participação de 184 candidatos, distribuídos pelas categorias de Chefe, Subchefe, Bombeiro de 1.ª e Bombeiro de 2.ª”, anunciou a ANEPC.
A autoridade adianta que a “iniciativa reflete o contínuo investimento na valorização, qualificação e progressão profissional dos bombeiros voluntários, pilares fundamentais para o reforço da capacidade de resposta e para a proteção de pessoas e bens”.
A todos os participantes, dirigimos uma palavra de reconhecimento pelo empenho, dedicação e espírito de missão demonstrados.

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