Paula Neves e Gabriel Ribeiro vencem “Wildfire Challenge”

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Paula Neves, dos Bombeiros Voluntários de Góis, e Gabriel Ribeiro, dos Bombeiros Sapadores do Porto, venceram o “Wildfire Challenge”, que decorreu, no sábado, zona envolvente ao Complexo das Piscinas da Fraga, em Vila Nova de Poiares.

Paula Neves terminou o percurso de quase 800 metros, equipados com proteção individual completa de combate a incêndios rurais, em 10 minutos, cinco segundos e 655 centésimos, já Gabriel Ribeiro, concluiu a prova em seis minutos, dois segundos e 400 centésimos.

Há ainda vencedores nas categorias Sub25, 35, 40, 45, 50, 55, 60 em feminino e masculino.

A iniciativa, promovida pelos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, juntou mais de 300 participantes provenientes de todo o país.

O presidente do município, Nuno Neves, marcou presença na prova e realizou a subida equipado com o EPI (Equipamento de Proteção Individual). “Este género de eventos valorizam a preparação física e técnica dos agentes de proteção civil, ao mesmo tempo que promovem o espírito de equipa, o convívio e a partilha de experiências, contribuindo também para a divulgação do nosso território”, refere o autarca citado num comunicado.