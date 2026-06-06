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O SNS é mais do que um sistema de prestação de cuidados de saúde

06 de junho de 2026 às 08 h45
Ana Raquel Matos
Autor
Ana Raquel Matos

As instituições existem nos discursos que produzimos sobre elas, mas revelam-se verdadeiramente nas situações em que delas dependemos. Na noite de 15 para 16 de maio tive a oportunidade de observar o funcionamento do SNS para lá das manchetes, sentada numa cadeira das urgências do Hospital Universitário de Coimbra, a acompanhar um familiar.

Não escrevo este texto para negar os problemas do sistema. Eles existem e reclamam respostas políticas à altura da sua gravidade. Esta é, aliás, uma observação situada, que não pretende apagar realidades diferentes nem desvalorizar experiências distintas. Escrevo porque a minha atenção foi desviada para uma dimensão que tende a permanecer na periferia do debate público.

Na sala de espera observei formas espontâneas de comunidade entre desconhecidos. Pessoas que partilhavam histórias, desabafos e palavras de apoio para tornar aquele tempo suportável. Essa solidariedade não nasce de normas ou valores previamente assumidos, mas de uma reação imediata à experiência comum de vulnerabilidade. Naquele espaço, desfazem-se algumas distâncias sociais e descobre-se que, mais cedo ou mais tarde, todos dependemos uns dos outros.
Os gestos de humanidade são também visíveis no trabalho de quem sustenta o funcionamento do hospital. Tive tempo de observar médicas, enfermeiros, auxiliares e técnicos a gerirem uma sala de atendimento lotada. Vi-os sempre a dirigirem-se aos doentes pelo nome. Num contexto marcado pela rapidez, pela classificação e pelo procedimento burocrático, o nome devolve singularidade a quem o sistema corre o risco de reduzir a um número de processo, a uma pulseira ou a uma categoria clínica. Nestes gestos aparentemente simples revela-se aquilo que a sociologia designa por trabalho relacional: a capacidade de gerir a incerteza, conter o medo, interpretar necessidades que nem sempre são verbalizadas e produzir a confiança necessária para que o cuidado aconteça. Trata-se de um trabalho frequentemente invisível nas métricas de desempenho e nos debates sobre eficiência, mas fundamental para o funcionamento quotidiano das instituições de saúde.

Reconhecer estas dimensões não significa assumir que a solidariedade só é possível em situações de vulnerabilidade, nem que a dedicação dos profissionais possa suprir indefinidamente as carências de meios e infraestruturas. Significa, pelo contrário, recordar que o SNS é mais do que um sistema de prestação de cuidados de saúde. Numa época em que tantas experiências sociais se tornaram desiguais e fragmentadas, o SNS permanece como uma das instituições que melhor concretiza a ideia de pertença coletiva. Recorda-nos que, apesar das diferenças que nos separam, continuamos vinculados por formas de solidariedade que reconhecem, na vulnerabilidade de cada um, uma responsabilidade de todos.

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