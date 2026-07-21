Figueira da Fozopiniao

O porto comercial está dentro da cidade

21 de julho de 2026 às 10 h15
Carlos Beja
Autor
Carlos Beja
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Carlos Beja

O Porto Comercial na margem Norte do Mondego está clara e inequivocamente dentro da cidade. Não é caso único, como por exemplo o Porto de Lisboa entre Alcântara e Parque das Nações.

Acresce, como vantagem, que o Porto Comercial está dotado, para além das infraestruturas portuárias, de uma importante ligação ferroviária ao ramal Figueira da Foz-Alfarelos. Esta ligação, que tantos obstáculos teve de ultrapassar, é uma mais-valia fundamental do Porto Comercial, mitigando os problemas existentes, seja no calado mínimo, seja na reduzida dimensão.

Um dos argumentos utilizados para convencer o governo de então da necessidade do ramal ferroviário diretamente ao Porto Comercial, foi o de retirar das saturadas estradas nacionais (N109 e 111) um vasto conjunto de veículos pesados. Por outro lado, assumindo-se como um Porto Regional, as ligações ferroviárias permitem ligações rápidas e económicas ao Interland do Mondego e da Região Centro.

Posto isto, o Porto Comercial deve manter-se na margem Norte do Mondego e a sua eventual expansão poderá sempre ser equacionada para montante em direção à Fontela.

Tal não obsta que na Margem Sul possa haver um Cais Comercial de caráter supletivo como redundância para casos extremos, desde que a cota de profundidade e a bacia de manobra o permitam.

Contudo não nos esqueçamos que a Margem Sul, para além da Zona de Construção Naval já alberga o Porto de Pesca e projetos de turismo náutico. Sendo a Margem Sul de difícill acesso a camiões pesados, a coexistência com infraestruturas turísticas é no mínimo problemática.

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