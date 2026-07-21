Figueira da Foz

Festival Pirata começa esta quarta-feira no Jardim Fernando Traqueia

21 de julho de 2026 às 11 h00
Programa inclui recriações históricas, mercadores, animação e gastronomia | Foto DB - Arquivo - JA
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O 14.º Festival Pirata começa amanhã, com recriações históricas, espetáculos, mercadores e gastronomia. As incursões na vila repetem-se até domingo, com desembarques e ataques a partir da Praia de Buarcos.

Este ano, o vento “empurrou” a recriação histórica, da Tamargueira para o Jardim Fernando Traqueia e praça contígua.

Na edição de 2025, um vendaval derrubou várias tendas de mercadores. A organização, a cargo da Junta de Buarcos, decidiu mudar o festival para uma zona mais abrigada.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

21 de julho

ITAP foi integrado na ADEPTOLIVA
21 de julho

Aumento da taxa turística para dois euros aprovada pela câmara sem unanimidade
21 de julho

ULS de Coimbra integra projeto-piloto que permite colheita de órgãos de dadores em paragem cardiorrespiratória controlada
21 de julho

Ideia de uma arena de eventos nos SMTUC ficou pelo caminho

Figueira da Foz

Festival Pirata começa esta quarta-feira no Jardim Fernando Traqueia

O porto comercial está dentro da cidade

Assembleia Municipal em sessão extraordinária