Figueira da Foz
Festival Pirata começa esta quarta-feira no Jardim Fernando Traqueia
Programa inclui recriações históricas, mercadores, animação e gastronomia | Foto DB - Arquivo - JA
O 14.º Festival Pirata começa amanhã, com recriações históricas, espetáculos, mercadores e gastronomia. As incursões na vila repetem-se até domingo, com desembarques e ataques a partir da Praia de Buarcos.
Este ano, o vento “empurrou” a recriação histórica, da Tamargueira para o Jardim Fernando Traqueia e praça contígua.
Na edição de 2025, um vendaval derrubou várias tendas de mercadores. A organização, a cargo da Junta de Buarcos, decidiu mudar o festival para uma zona mais abrigada.
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