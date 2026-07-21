Festival Pirata começa esta quarta-feira no Jardim Fernando Traqueia

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O 14.º Festival Pirata começa amanhã, com recriações históricas, espetáculos, mercadores e gastronomia. As incursões na vila repetem-se até domingo, com desembarques e ataques a partir da Praia de Buarcos.

Este ano, o vento “empurrou” a recriação histórica, da Tamargueira para o Jardim Fernando Traqueia e praça contígua.

Na edição de 2025, um vendaval derrubou várias tendas de mercadores. A organização, a cargo da Junta de Buarcos, decidiu mudar o festival para uma zona mais abrigada.

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