Figueira da Foz

Assembleia Municipal em sessão extraordinária

21 de julho de 2026 às 09 h00
Sessão tem início às 15H00 | Foto DB - Jot'Alves
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Autor
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

 

A política industrial e ambiental do concelho é um dos dois pontos da ordem de trabalhos.

Depois de uma reunião de câmara extraordinária, na semana passada, realiza-se esta tarde, pelas 15H00, uma Assembleia Municipal da Figueira da Foz, igualmente extraordinária.

Na agenda, a política industrial e ambiental do concelho e o Regulamento do Programa Municipal Habitar Figueira, temas coincidentes com a ordem de trabalho da supracitada sessão de câmara.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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