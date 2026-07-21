Assembleia Municipal em sessão extraordinária

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A política industrial e ambiental do concelho é um dos dois pontos da ordem de trabalhos.

Depois de uma reunião de câmara extraordinária, na semana passada, realiza-se esta tarde, pelas 15H00, uma Assembleia Municipal da Figueira da Foz, igualmente extraordinária.

Na agenda, a política industrial e ambiental do concelho e o Regulamento do Programa Municipal Habitar Figueira, temas coincidentes com a ordem de trabalho da supracitada sessão de câmara.

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