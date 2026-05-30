Banco Alimentar inicia nova campanha de recolha nos supermercados

O Banco Alimentar Contra a Fome promove este fim de semana uma nova campanha de recolha de alimentos em mais de dois mil supermercados espalhados pelo país, envolvendo mais de 40 mil voluntários.

A campanha acontece numa altura em aumentam os pedidos de apoio de famílias carenciadas ao Banco Alimentar Contra a Fome devido à subida do preço dos combustíveis e dos custos com habitação, segundo a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet.

O acréscimo de pedidos de ajuda alimentar no último mês indica que as famílias perderam a expectativa de o aumento do custo de vida ser apenas temporário e de haver um açordo que trave a atual subida de preços dos combustíveis, devido à guerra, explicou.

As campanhas de recolha de alimentos do Banco Alimentar realizam-se duas vezes por ano, habitualmente nos últimos fins de semana de maio e de novembro, com o objetivo de angariar alimentos básicos, como leite, arroz, massas, azeite, óleo, grão e feijão, atum, salsichas, bolachas e cereais de pequeno-almoço.

Além dos supermercados, a recolha de alimentos acontece também ‘online’, através da plataforma digital ‘Alimente esta Ideia’ ou do Portal de Doações Online do Banco Alimentar.

As doações ‘online’, que começaram quarta-feira, angariaram nos primeiros três dias 1.850 litros de azeite, 1.766 litros de óleo, 4.119 litros de leite, 3.596 quilos de atum, 2.630 quilos de salsichas e 3.045 quilos de arroz.

Estes produtos vão ser encaminhados para os armazéns do Banco Alimentar da respetiva região, onde vão ser pesados, separados e acondicionados para entregar às entidades beneficiárias, à semelhança de anteriores campanhas.

A participação pode ainda ser feita através da modalidade de vales de produtos selecionados, como azeite, óleo, leite, salsichas e atum, representando cada vale uma unidade do produto.

Com esta modalidade, disponível nas caixas dos supermercados, é a própria cadeia de lojas que entrega os produtos no Banco Alimentar da sua região, permitindo assim diminuir a logística relativa à gestão de centenas de voluntários, à separação e transporte dos alimentos recolhidos.

Em 2025, na campanha homóloga do Banco Alimentar Contra a Fome, que começou no último dia de maio, foram angariados mais 6,4% alimentos do que em igual campanha de 2024, tendo sido recolhidas 1.878 toneladas de alimentos nos supermercados.

Já a campanha de recolha em novembro de 2025, registou uma queda de 2,8% face à campanha homóloga de 2024, angariando 2.150 toneladas de alimentos.