Figueira da Foz

Praia do Relógio sem conflitos nas zonas concessionadas

16 de junho de 2026 às 09 h00
Susana Luís, concessionária na Praia do Relógio | DB - Jot'Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Dimensão do areal estará a evitar atritos na utilização da área situada a jusante das concessões por banhistas.

Na zona de banhos do maior areal urbano da Europa (já) não há conflitos entre banhistas e concessionários por causa da utilização, pelos primeiros, do espaço da praia situado a jusante da área concessionada. Não vale a pena, sustentou a concessionária Sandra Luís.

Segundo Sandra Luís afirmou ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS, o primeiro fim de semana da época balnear decorreu dentro da normalidade na Praia do Relógio. Ou seja, houve banhistas a abrirem os chapéus de sol na zona que se entrepõe entre as áreas concessionadas e o mar.

“Já é normal os banhistas porem-se à frente da concessão. A gente fala com eles, mas uns saem e logo a seguir vêm outros. É assim todos os anos. Temos uma placa com a seta a indicar a zona concessionada, mas não a respeitam”, afirmou a concessionária, que já soma 16 anos de atividade na Praia do Relógio.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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