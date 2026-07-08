RFM SOMNII já mexe com a cidade

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Hotelaria, restauração, campismo, supermercados e arrendamento de casas já faturam com o festival.

A 12.ª edição do RFM SOMNII Intermarché realiza-se de 10 a 12 deste mês, ou seja, na Praia do Relógio. Os festivaleiros, sobretudo jovens, já começaram a chegar à cidade, mas a enchente, com milhares de pessoas, começa na sexta-feira.

O alojamento, os supermercados, o parque de campismo, os bares e o arrendamento de casas já estão a faturar com a realização do festival.

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