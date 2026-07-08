Figueira da Foz

RFM SOMNII já mexe com a cidade

08 de julho de 2026 às 09 h51
Festival começa esta sexta-feira | Foto Hugo Moreira
Jot’Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Hotelaria, restauração, campismo, supermercados e arrendamento de casas já faturam com o festival.

A 12.ª edição do RFM SOMNII Intermarché realiza-se de 10 a 12 deste mês, ou seja, na Praia do Relógio. Os festivaleiros, sobretudo jovens, já começaram a chegar à cidade, mas a enchente, com milhares de pessoas, começa na sexta-feira.

O alojamento, os supermercados, o parque de campismo, os bares e o arrendamento de casas já estão a faturar com a realização do festival.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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