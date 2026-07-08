Figueira da Foz
RFM SOMNII já mexe com a cidade
Festival começa esta sexta-feira | Foto Hugo Moreira
Hotelaria, restauração, campismo, supermercados e arrendamento de casas já faturam com o festival.
A 12.ª edição do RFM SOMNII Intermarché realiza-se de 10 a 12 deste mês, ou seja, na Praia do Relógio. Os festivaleiros, sobretudo jovens, já começaram a chegar à cidade, mas a enchente, com milhares de pessoas, começa na sexta-feira.
O alojamento, os supermercados, o parque de campismo, os bares e o arrendamento de casas já estão a faturar com a realização do festival.
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