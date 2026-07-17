O município faz bem não participar na próxima BTL?

O Município da Figueira da Foz faz mal em não participar na próxima BTL!

O BTL é a sigla da Bolsa de Turismo de Lisboa, que reúne anualmente cerca de 1.700 expositores e 125 destinos internacionais, sendo a Figueira da Foz habitualmente convidada a estar representada.

É uma iniciativa muito importante para a promoção do turismo português e pode dizer-se que, quem não está na BTL não existe para o turismo. A Figueira da Foz não pode ficar orgulhosamente só na promoção do turismo, como alguns pretendem.

A BTL é uma feira internacional de turismo e aqui se deslocam muitos empresários da área de todo o mundo que, através dos contactos que fazem, pretendem estabelecer ligações comerciais com as empresas portuguesas das regiões mais apelativas para os turistas. É desta forma que o nosso país é promovido no estrangeiro. Não participar na BTL é um erro!

Claro que não basta participar na BTL ou esperar que o Turismo Centro Portugal faça sozinho o seu trabalho.

A Figueira da Foz sempre teve especiais ligações a Espanha, sobretudo junto das cidades de Salamanca, Badajoz, Cáceres e Mérida que durante muitos anos trouxeram a esta cidade muitos turistas. A boa rede de estradas que hoje existe permite renovar esta apetência dos turistas espanhóis pela Figueira da Foz.

Importa assim promover a Figueira da Foz, através do Município e junto destas cidades, as vantagens turísticas que temos, com recurso a campanhas promocionais adequadas que sensibilizem para as praias do concelho, a gastronomia e o turismo de natureza.