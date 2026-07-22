Coimbra

Parque de fitness junto aos SMTUC é “urbanamente desarticulado”

22 de julho de 2026 às 10 h00
Espaço ainda não foi concluído | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O parque de fitness construído pelo executivo anterior junto à sede dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) é, na ótica do vereador da câmara, Ricardo Lino, “urbanamente desarticulado”.

Em resposta às questões enviadas pelo DIÁRIO AS BEIRAS sobre aquele local, o atual vereador teceu críticas ao anterior executivo, liderado pela coligação Juntos Somos Coimbra.

“O espaço nunca deveria sequer ter sido “inaugurado” porque não estava terminado, é deficitário nas infraestruturas, é urbanamente desarticulado e nunca teve a devida utilização desportiva”, pode ler-se na resposta.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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