Parque de fitness junto aos SMTUC é “urbanamente desarticulado”

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O parque de fitness construído pelo executivo anterior junto à sede dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) é, na ótica do vereador da câmara, Ricardo Lino, “urbanamente desarticulado”.

Em resposta às questões enviadas pelo DIÁRIO AS BEIRAS sobre aquele local, o atual vereador teceu críticas ao anterior executivo, liderado pela coligação Juntos Somos Coimbra.

“O espaço nunca deveria sequer ter sido “inaugurado” porque não estava terminado, é deficitário nas infraestruturas, é urbanamente desarticulado e nunca teve a devida utilização desportiva”, pode ler-se na resposta.

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