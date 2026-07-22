Coimbra

Convento São Francisco lamenta morte de Luís Represas

22 de julho de 2026 às 15 h27
Este ano o músico tinha já atuado no Teatro Académico Gil Vicente | Fotografia: UC | Hugo Faria
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A equipa de gestão Convento São Francisco lamentou hoje, através de um comunicado nas suas redes sociais, o falecimento do músico Luís Represas, classificando-o como “uma das vozes maiores da música portuguesa”.

No mesmo comunicado, a equipa daquele equipamento cultural de Coimbra frisou que Luís Represas foi “um artista que marcou indelevelmente várias gerações através da sua extraordinária carreira, quer como fundador dos Trovante, quer no seu percurso a solo”.

O músico português atuou duas vezes no Convento São Francisco. Em 2018, foi o convidado especial do concerto de Miguel Nuñez e, no ano seguinte, participou no Concerto XXS.

 

Este ano atuou no Teatro Académico Gil Vicente

Já este ano, Luís Represas deu um dos seus últimos concertos no Teatro Académico de Gil Vicente, no dia 30 de abril, assinalando o Dia do Trabalhador e o 4.º aniversário da Comissão de Trabalhadores da Universidade de Coimbra.

“Que noite incrível ontem. Obrigado a todos os que estiveram presentes e fizeram deste concerto algo tão especial”, escreveu na altura o músico na rede social Instagram, referindo-se ao concerto em Coimbra.

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