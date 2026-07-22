Convento São Francisco lamenta morte de Luís Represas

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A equipa de gestão Convento São Francisco lamentou hoje, através de um comunicado nas suas redes sociais, o falecimento do músico Luís Represas, classificando-o como “uma das vozes maiores da música portuguesa”.

No mesmo comunicado, a equipa daquele equipamento cultural de Coimbra frisou que Luís Represas foi “um artista que marcou indelevelmente várias gerações através da sua extraordinária carreira, quer como fundador dos Trovante, quer no seu percurso a solo”.

O músico português atuou duas vezes no Convento São Francisco. Em 2018, foi o convidado especial do concerto de Miguel Nuñez e, no ano seguinte, participou no Concerto XXS.

Este ano atuou no Teatro Académico Gil Vicente

Já este ano, Luís Represas deu um dos seus últimos concertos no Teatro Académico de Gil Vicente, no dia 30 de abril, assinalando o Dia do Trabalhador e o 4.º aniversário da Comissão de Trabalhadores da Universidade de Coimbra.