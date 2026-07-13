Região CentroViseu

Mulher detida pela GNR por suspeita de atear fogo florestal em Viseu

13 de julho de 2026 às 14 h29
Fotografia: DR
IYN / Lusa
Autor
IYN / Lusa
IYN / Lusa
Autor
IYN / Lusa

Uma mulher de 53 anos foi detida por suspeita de atear um foco de incêndio em área florestal no concelho de Viseu, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo uma nota de imprensa do Comando Territorial de Viseu da GNR, os militares do Posto Territorial de Viseu detiveram no sábado “uma mulher de 53 anos, por incêndio florestal, no concelho de Viseu”.

“Após contacto telefónico efetuado para o Posto a informar” que “a suspeita de atear um foco de incêndio”, se encontrava “retida por populares, os militares de imediato se deslocaram ao local, tendo procedido à sua detenção”, adianta a mesma nota.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de julho

Dispositivo alternativo às máscaras cirúrgicas vence concurso em Coimbra
15 de julho

Lousã com operação de 429 mil euros para remoção de material lenhoso
15 de julho

Faleceu o padre Fernando Pascoal
15 de julho

Região de Coimbra não divulga índice de regularidade dos primeiros meses da Busway

Região Centro

Ecossistema de Saúde da Região Centro é momento de “viragem histórica”

Quercus contra barragem de Girabolhos pede cancelamento do concurso público

Associação Zero diz que barragem de Girabolhos é “falsa solução” para as cheias do Mondego

Viseu

Mulher detida pela GNR por suspeita de atear fogo florestal em Viseu

IP3 cortado ao trânsito em Tondela durante nas noites de segunda a quarta-feira

“The Welcome Experience” deu a conhecer a melhor gastronomia e os melhores vinhos do Dão