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“The Welcome Experience” deu a conhecer a melhor gastronomia e os melhores vinhos do Dão

01 de junho de 2026 às 20 h49
Evento ocorreu no final do dia de hoje | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Redação Diário as Beiras
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Redação Diário as Beiras

Os participantes do Vê Portugal – Fórum do Turismo Interior tiveram hoje, ao final da tarde, a oportunidade de provar os melhores vinhos do Dão e de conhecer a gastronomia local.

O “The Welcome Experience” deu as boas vindas para três dias de debate sobre o setor do turismo.

A mais recente edição do Vê Portugal – Fórum de Turismo Interno realiza-se em Viseu, no Pavilhão Multiusos, sob o mote “Portugal INSPIRA. O Turismo TRANSFORMA”.

Promovido pela Turismo Centro de Portugal, o evento reúne anualmente especialistas nacionais e internacionais para debater as melhores práticas, tendências e estratégias que moldam o presente e o futuro do turismo em Portugal. Viseu volta a ser palco do maior fórum de turismo interno, juntando-se a cidades como Torres Vedras, Covilhã, Tomar, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco, Caldas da Rainha e Anadia.

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