“The Welcome Experience” deu a conhecer a melhor gastronomia e os melhores vinhos do Dão
Os participantes do Vê Portugal – Fórum do Turismo Interior tiveram hoje, ao final da tarde, a oportunidade de provar os melhores vinhos do Dão e de conhecer a gastronomia local.
O “The Welcome Experience” deu as boas vindas para três dias de debate sobre o setor do turismo.
A mais recente edição do Vê Portugal – Fórum de Turismo Interno realiza-se em Viseu, no Pavilhão Multiusos, sob o mote “Portugal INSPIRA. O Turismo TRANSFORMA”.
Promovido pela Turismo Centro de Portugal, o evento reúne anualmente especialistas nacionais e internacionais para debater as melhores práticas, tendências e estratégias que moldam o presente e o futuro do turismo em Portugal. Viseu volta a ser palco do maior fórum de turismo interno, juntando-se a cidades como Torres Vedras, Covilhã, Tomar, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco, Caldas da Rainha e Anadia.