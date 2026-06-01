Trump diz que as negociações com o Irão continuam e a um “ritmo acelerado”

O Presidente norte-americano afirmou hoje que as negociações com o Irão continuam e a um “ritmo acelerado”, após Teerão ter afirmado que iria retirar-se das negociações devido aos ataques de Israel ao Líbano.

“As negociações com a República Islâmica do Irão prosseguem a um ritmo acelerado”, escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social.

Momentos antes, Trump tinha afirmado que não tinha sido informado sobre a suspensão das negociações pelo Irão, anunciada anteriormente pelos meios de comunicação iranianos em resposta aos contínuos ataques do Exército israelita contra o Líbano.