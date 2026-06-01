Fórum Vê Portugal regressa a Viseu para discutir o turismo interno

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

O Vê Portugal – Fórum de Turismo Interno regressa este ano a Viseu para discutir o turismo interno. Empresas, académicos, políticos vão debater, durante três dias, no Pavilhão Multiusos de Viseu, as preocupações e o futuro deste setor.

“O nosso objetivo é discutir o turismo interno. O Vê Portugal começou precisamente em Viseu, voltámos, e começou para discutir aquilo que era o turismo interno dentro da região, mas hoje já estamos a discutir o turismo interno de todo o país”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, durante o primeiro dia do evento.

Até quarta-feira, o evento prevê receber 700 participantes, um número “quase” recorde.



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