Fórum Vê Portugal

Projeto “100 Destino” nasce para comunicar com os jovens

04 de junho de 2026 às 07 h30
Série é conduzida por Mariana Moreno e Miguel Mendes Pedro | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Foi lançado o primeiro episódio da série “100 Destino no Centro de Portugal”, um projeto da Turismo Centro de Portugal, que pretende “criar uma nova forma de descobrir o território”.

A antestreia do primeiro episódio aconteceu, na terça-feira, durante o jantar oficial do Fórum Vê Portugal, que decorreu em Viseu.

Esta nova série audiovisual, conduzida por Mariana Moreno e Miguel Mendes Pedro, pretende “apresentar o território através de um olhar jovem, próximo e emocional, que valoriza as experiências autênticas, o património, a cultura, a gastronomia, a natureza e as histórias locais”. O jovem casal vai percorrer 100 municípios da região ao longo dos próximos dois anos.

O projeto será complementado por conteúdos digitais e por uma aplicação que permitirá aos utilizadores acompanhar a viagem, descobrir os territórios visitados, participar ativamente nesta experiência e ganhar prémios.

Ao longo da viagem haverá também ativações nos municípios que estão a ser visitados. Os episódios terão cerca de um minuto.

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