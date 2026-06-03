Fórum Vê Portugal

Programa do Turismo de Portugal concedeu 67% dos apoios à Região Centro

03 de junho de 2026 às 12 h50
Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Daniel Filipe Pereira
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Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A Região Centro recebeu 67% dos apoios concedidos através do ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​programa de Apoio Crescer com o Turismo, criado pelo Turismo de Portugal, que tem uma dotação de 30 milhões de euros e tem por fim fomentar o desenvolvimento sustentável dos territórios, com especial enfoque na responsabilidade social e ambiental.

“67% dos apoios concedidos no âmbito do Crescer com o Turismo , um instrumento do Turismo de Portugal, está concentrado na Região Centro”, revelou hoje o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, que participou no primeiro painel do último dia do Fórum Vê Portugal que decorre em Viseu.

Questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS sobre o desequilíbrio na distribuição dos apoios para os grandes eventos, o responsável disse que “o Turismo de Portugal tem trabalhado com todas as regiões”. “Alguns têm a ver muito com as características dos territórios e com determinadas infraestruturas que os territórios têm. O próprio Rally de Portugal, desde o ano passado, é apoiado pelo Turismo de Portugal e é um dos grandes eventos internacionais que tem um apoio bastante significativo. Aquilo que continuaremos a trabalhar é reforçar cada vez mais esta cooperação”, disse.

Carlos Abade deixa a garantia que a “colaboração na captação de grandes eventos vai continuar a acontecer, quer ao nível da promoção externa e do investimento nas infraestruturas públicas e privadas. É um trabalho que tem a máxima atenção do Turismo de Portugal”.

Encontra-se aberto o prazo de submissão de candidaturas para o programa Crescer com o Turismo, em contínuo, até 31 dez 2026 ou quando esgotar a respetiva dotação.

 

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