Ambição, humanidade, conhecimento e cooperação definem três dias de debate

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Humanidade, ambição, conhecimento, aprendizagem e cooperação são as cinco principais palavras que os participantes utilizaram para definir a 12.ª edição do Vê Portugal – Fórum de Turismo Interno, que terminou ontem em Viseu.

Na sessão de encerramento, o presidente da Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, disse que a palavra que definiu o evento foi “humanidade”. “Levo muita aprendizagem, mas sobretudo humanidade”, afirmou.

O responsável acredita que, ao longo dos três dias, foi promovida “uma grande reflexão” e que, independentemente da região onde acontece o fórum, este é um evento transversal a todo o país. “Não há turismo, território, tradições, aldeias e histórias sem pessoas. O turismo vive das pessoas para as pessoas”, referiu.

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