Duas mulheres em prisão preventiva por suspeita de regularização fraudulenta de imigrantes

O Tribunal de Instrução de Coimbra decretou hoje prisão preventiva para duas mulheres ligadas a escritório de contabilidade e suspensão de funções para chefe de serviço das Finanças, ambos suspeitos de participarem na regularização fraudulenta de milhares de imigrantes.

Além da prisão preventiva, as duas arguidas ficaram proibidas de contactos com arguidos e restantes intervenientes no processo, afirmou hoje a Procuradoria-Geral Regional de Coimbra, em nota publicada no seu ‘site’.

Já um chefe de serviço das Finanças que também pertenceria ao grupo ficou com as suas funções suspensas, assim como proibido de contactar com arguidos, intervenientes e funcionários do serviço das Finanças que chefiava, bem como de entrar nas instalações.

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