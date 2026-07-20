Mata Nacional do Bussaco já é Floresta Terapeûtica
Mata Nacional do Bussaco entra num grupo restrito a nível mundial como destino de excelência para a saúde, bem-estar e turismo de natureza Distinção é válida até 31 de julho de 2027
A Mata Nacional do Bussaco, na Mealhada, é desde a passada sexta-feira, a primeira Floresta Terapêutica certificada da Península Ibérica e uma das quatro únicas em todo o mundo a receber esta distinção internacional, que reconhece os benefícios deste espaço natural para a saúde e o bem-estar físico e mental.
Válido até 17 de julho de 2031, o certificado foi entregue por Stefanie Frech, coordenadora do Gabinete Internacional de Certificação de Florestas Terapêuticas, que segundo o município, “coloca a Mata Nacional do Bussaco num restrito grupo de apenas quatro florestas certificadas em todo o mundo, reforçando o seu posicionamento internacional como destino de excelência para a saúde, o bem-estar, o turismo de natureza e a investigação científica”. A sessão inclui ainda o descerramento da placa identificativa do Trilho de Floresta Terapêutica.
Para o presidente da Fundação Mata do Bussaco, Gonçalo Breda Marques, a certificação representa um momento histórico e o reconhecimento de uma realidade conhecida há séculos.
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