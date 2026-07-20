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Mata Nacional do Bussaco já é Floresta Terapeûtica

20 de julho de 2026 às 08 h30
Entrega do certificado realizou-se na passada sexta-feira | Fotografia: Município da Mealhada
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Mata Nacional do Bussaco entra num grupo restrito a nível mundial como destino de excelência para a saúde, bem-estar e turismo de natureza Distinção é válida até 31 de julho de 2027

A Mata Nacional do Bussaco, na Mealhada, é desde a passada sexta-feira, a primeira Floresta Terapêutica certificada da Península Ibérica e uma das quatro únicas em todo o mundo a receber esta distinção internacional, que reconhece os benefícios deste espaço natural para a saúde e o bem-estar físico e mental.

Válido até 17 de julho de 2031, o certificado foi entregue por Stefanie Frech, coordenadora do Gabinete Internacional de Certificação de Florestas Terapêuticas, que segundo o município, “coloca a Mata Nacional do Bussaco num restrito grupo de apenas quatro florestas certificadas em todo o mundo, reforçando o seu posicionamento internacional como destino de excelência para a saúde, o bem-estar, o turismo de natureza e a investigação científica”. A sessão inclui ainda o descerramento da placa identificativa do Trilho de Floresta Terapêutica.

Para o presidente da Fundação Mata do Bussaco, Gonçalo Breda Marques, a certificação representa um momento histórico e o reconhecimento de uma realidade conhecida há séculos.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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