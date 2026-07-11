Coimbra

União 1919 vai ter academia junto ao Choupal e requalificação do Campo da Arregaça

11 de julho de 2026 às 12 h18
Tomada de posse teve lugar ontem à tarde no Pavilhão do União 1919 (de Coimbra) na Solum. Foto: União 1919
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
António Rosado
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Mais tarde ou mais cedo, as três grandes ambições do Clube União 1919 (de Coimbra) – quanto a instalações – vão ter resposta afirmativa do Município de Coimbra, o mais tardar no final do atual mandato autárquico.
A garantia foi dada ontem pela presidente da câmara, Ana Abrunhosa, presente da cerimónia da tomada de posse para um novo mandato dos respetivos órgãos sociais.
Fernando Soares assumiu o seu terceiro mandato consecutivo, referindo que “esta nova etapa irá trazer ainda mais dinamismo”, com uma ambição que vai para além da conquista de resultados desportivos ou captação de mais atletas e sócios.
O foco do seu discurso foi colocado na questão dos três equipamentos desportivos da coletividade: requalificação do Campo da Arregaça, contrato de comodato para o Pavilhão da Solum – onde aliás decorreu a cerimónia de ontem – e a pretensão de criar uma academia de futebol.
Às três questões, Ana Abrunhosa respondeu afirmativamente.

Ler mais na edição deste sábado do DIÁRIO AS BEIRAS

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