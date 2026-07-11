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Liga 2: Primeiro teste da Académica é hoje frente ao Marítimo

11 de julho de 2026 às 11 h50
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A Académica encerra hoje a primeira semana de trabalhos com um jogo treino em Lousada, frente ao primodivisionário Marítimo.
Ainda com muito poucos atletas à disposição, António Barbosa deve levar alguns juniores consigo até Lousada, esta manhã (11H00) para o primeiro teste da nova temporada.
Os insulares, orientados por Mitchell van der Gaag chegaram ontem ao Complexo Desportivo de Lousada para um estágio de uma semana.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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