CoimbraProcissões Rainha Santa

Romaria de fiéis invade Igreja Santa Cruz para venerar a padroeira

11 de julho de 2026 às 08 h14
Foram centenas os devotos ontem à tarde na igreja | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Até amanhã às 16H00, a imagem da Rainha Santa está exposta na Igreja de Santa Cruz, na Baixa da Cidade de Coimbra

Uma vaga de fiéis e peregrinos silenciosos, mas também de alguns curiosos, invadiu ontem a Igreja de Santa Clara, em Coimbra. Este foi o primeiro de três dias de profunda exaltação espiritual à padroeira da cidade.

Até amanhã, a igreja no coração da Baixa de Coimbra transforma-se no epicentro de uma veneração à rainha, atraindo uma multidão, de todas as geografias, que procura a proximidade com a Rainha Santa Isabel.

Para muitos, esta é a única possibilidade de rezar junto à rainha santa, para outros é mais uma oportunidade de estar próximo da padroeira da cidade, cuja memória continua a inspirar uma caridade exemplar.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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