Girabolhos, a barragem do Mondego que está por construir há quase 20 anos

18 de fevereiro de 2026 às 09 h03
Mapa do projeto da barragem de Girabolhos de 2010

A ministra do Ambiente, Maria Graça Carvalho, lançou, no passado dia 11, o despacho que permite à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) lançar o concurso para a construção da barragem de Girabolhos.

O despacho da ministra estabelece o avanço do concurso para a concretização do empreendimento e incumbe a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de promover o respetivo lançamento até ao final do mês de março. Estabelece ainda que o procedimento seja precedido de uma articulação pela APA com os municípios envolvidos e com as demais entidades administrativas competentes.

O equipamento hidrográfico vai abranger territórios dos concelhos de Seia e Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, e de Nelas e Mangualde, no distrito de Viseu, mas há praticamente 20 anos que não sai do papel.

Em 2007, o Governo liderado por José Sócrates apresentou o Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH), onde estava incluída a barragem de Girabolhos. No ano seguinte foi lançado o concurso público, tendo a concessão sido atribuída à empresa espanhola Endesa. Porém, os entraves e atrasos começaram nos anos da troika e do Governo liderado por Pedro Passos Coelho.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de hoje (18/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

