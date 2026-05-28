Julinho KSD e Morad trouxeram enchente à Praça da Canção em noite de Chá Dançante

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Os rappers Julinho KSD e Morad arrastaram, na noite de quarta-feira (noite da Faculdade de Economia), uma multidão para a Praça da Canção. Foram milhares os estudantes que marcaram presença para assistir aos concertos do palco principal.

O cantor português foi o primeiro a entrar em ação. Pouco passava da meia-noite quando Julinho KSD entrou em palco acompanhado pela banda para oferecer aos estudantes as músicas mais conhecidas do cantor. Temas como “Faz bem”, “Stunka”, “Vivi Good”, “Whiskey” e “Hoji N’ka ta Rola” animaram o recinto.

Pouco depois, perto das 02H00, chegou a vez do artista mais esperado da noite. O espanhol-marroquino Morad subiu ao palco para delírio dos fãs.

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