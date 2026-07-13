Requalificação da Marginal da Praia da Tocha avança

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Foi lançado o concurso público para a empreitada de requalificação da Marginal da Praia da Tocha. Investimento será superior a um milhão e meio de euros

A avenidamarginal da Praia da Tocha (Avenida Dr. Silva Pereira) será alvo de uma empreitada de requalificação. O concurso público foi lançado no dia 8 de julho, em Diário da República, com uma dotação de 1.675.059,34 euros (+ IVA) e prevê um prazo de execução de mais de um ano (450 dias).

Esta obra pretende potenciar o bem-estar, mas também reforçar a atratividade da Praia da Tocha enquanto destino balnear. O projeto foi o mais votado no âmbito do primeiro Orçamento Participativo promovido pelo Município de Cantanhede.

“O turismo balnear contemporâneo não se limita à oferta de sol e praia, ele exige espaços públicos qualificados, acessibilidades universais, condições de conforto e segurança, bem como uma integração harmoniosa entre o património natural e o património construído”, explica a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS