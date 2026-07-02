Figueira da Foz

Figueira da Foz vai agendar nova hasta pública para alienar cinco lotes urbanos

02 de julho de 2026 às 13 h21
Fotografia: Arquivo
AMV / Lusa
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A Câmara da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, aprovou hoje a realização de uma nova hasta pública para a alienação de cinco lotes urbanos na freguesia de Tavarede, depois de a primeira ter ficado deserta.

O município liderado por Pedro Santana Lopes decidiu baixar o valor total dos 350 mil euros para os 320 mil e aplicar um desconto de 50% no caso dos terrenos se destinarem a habitação cooperativa.

“A licitação é igual para todos. Mas, se depois se comprovar que [o promotor] vai fazer projeto para habitação cooperativa num prazo de 12 meses, a adjudicação final pode ter uma redução de 50% no valor total”, explicou o vereador João Martins.

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