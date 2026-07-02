Figueira da Foz

Figueira da Foz pondera reunião extraordinária da AM sobre indústrias poluentes

02 de julho de 2026 às 13 h04
Fotografia: Arquivo
AMV / Lusa
Autor
AMV / Lusa
AMV / Lusa
Autor
AMV / Lusa

O presidente da Câmara da Figueira da Foz disse hoje que está a ponderar solicitar uma assembleia municipal (AM) extraordinária para colocar à consideração o desmantelamento de todas as unidades poluentes do concelho.

A intenção de Pedro Santana Lopes, comunicada na sessão de Câmara de hoje, vem no seguimento da aprovação pela Assembleia Municipal de uma proposta da coligação Evoluir Figueira (BE, Livre e PAN) a defender o encerramento e desmantelamento da unidade industrial de biocombustíveis da BioAdvance, instalada no porto marítimo, cujo licenciamento não está concluído.

“Todo o processo está marcado por um historial de irregularidades graves, omissões e relatórios incompletos que tentam escapar ao escrutínio legal e ambiental”, sustenta o documento, aprovado no dia 26 de junho, com 16 votos a favor e 24 abstenções.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de julho

Supertaça Cândido de Oliveira que opõe FC Porto e Torreense disputa-se a 1 de agosto em Coimbra
02 de julho

“Verão a Dois Tempos” com 75 iniciativas na Baixa de Coimbra entre julho e setembro
02 de julho

Ambiente investe quase 4 ME na reconstrução de canal de rega do Mondego
02 de julho

Figueira da Foz vai agendar nova hasta pública para alienar cinco lotes urbanos

Figueira da Foz

Figueira da Foz vai agendar nova hasta pública para alienar cinco lotes urbanos

Figueira da Foz pondera reunião extraordinária da AM sobre indústrias poluentes

A transição reduz custos