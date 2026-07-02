Medalha da UC entregue a “um dos maiores vultos políticos” da atualidade

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Universidade de Coimbra homenageou “um dos seus”, com a entrega da Medalha da Universidade ao Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves. Segundo o reitor, Amílcar Falcão, esta, que é “uma das mais elevadas distinções da instituição”, é entregue a alguém que representa “a democracia, a paz, a cooperação entre os povos, o desenvolvimento sustentável, a educação e o humanismo”.

Para Amílcar Falcão, o Presidente da República de Cabo verde é “um líder cuja ação política sempre procurou aproximar pessoas, construir consensos e reforçar instituições”.

José Maria das Neves, que se emocionou quando Teresa Almeida Santos lembrou o Mercado da Assomata, local onde a sua mãe trabalhou, frisou que a atribuição da medalha constituiu uma “imensa honra e um momento de profunda emoção”.

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